Роспотребнадзор заявил о росте заболеваемости коронавирусом во всех регионах РФ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что заболеваемость коронавирусом выросла во всех регионах России. Об этом сообщает ТАСС.

«По итогам прошедшей недели мы отмечаем рост во всех субъектах Российской Федерации. Ситуация остается крайне напряженной», — сказала она в ходе заседания координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Попова уточнила, что превышение среднероссийский показателей по заболеваемости отмечено в 18 регионах.

Максимальное число заражений за последние три недели регистрируется среди людей в возрасте от 18 до 49 лет. Это активная группа населения, подчеркнула она.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что переболевший коронавирусом может вновь заразиться из-за распространения новых штаммов.

По последним данным, в России коронавирус подтвердился у 5 493 557 пациентов, умерли 134 545, выздоровели 4 984 037. За последние сутки инфекцию выявили у 20 616 человек.