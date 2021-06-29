В Московском зоопарке родились детеныши джейрана

В Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка родились детеныши джейранов, редких газелей. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

Джейраны занесены в Красную книгу и относятся к категории «уязвимый». В мире осталось около 140 тысяч особей, число популяции продолжает снижаться. Животные обитают в Иране, Афганистане, Китае и Грузии. Их изображения часто наносили на монеты и почтовые марки.

«Разные зоопарки мира борются за сохранение редкого вида, создавая его резервную популяцию в неволе. Столичный зоопарк также трудится над получением потомства джейранов. В этом году детенышами обзавелись две газели», — приводятся слова Светланы Акуловой, генерального директора зоопарка.

У каждой газели родилась пара детенышей: самец и самка. Специалисты уже провели осмотр, все животных здоровы. Джейраны уже играют друг с другом и бегают по вольеру наперегонки.

Ранее стало известно, что московский зоопарк выделит 33,6 млн рублей на строительство домика для гигантского муравьеда.