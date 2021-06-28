Ливень с грозой начался в Москве

Сильный ливень с грозой начался в столице во второй половине дня в понедельник, 28 июня. Дожди также наблюдаются в Новой Москве и подмосковных городах.

До этого МЧС экстренно предупредило москвичей о ливнях с градом. До конца этого дня в отдельных районах города ожидаются ливни с грозой и градом, шквалистое усиление ветра до 23 м/с.

Сильный дождь наблюдался и в районе Варшавского шоссе, недалеко от станции метро «Тульская».

«На улицах города дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП «Мосводосток». Специалисты прочищают водоприемные решетки и водосточные колодцы для недопущения временных скоплений воды», — уточнили в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

Начиная с 20 июня «оранжевый» уровень погодной опасности действует в столичном регионе.

Также сообщалось, что в первый рабочий день новой недели будет ураганный ветер. Горожанам посоветовали в МЧС снизить скорость при управлении автомобилем и увеличить дистанцию, а также избегать обгонов и перестроений. Сотрудники экстренных служб призывали быть внимательными при выходе на улицу жителей Москвы.