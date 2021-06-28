Разведка США пока не определила причины появления COVID-19

Разведывательное сообщество США, перед которым администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена поставила задачу определить причины пандемии коронавируса, не смогло прийти к окончательным выводам касательно появления COVID-19 и вряд ли сможет сделать это до конца отведенного на это срока. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в вашингтонской администрации.

В июне ведущий специалист Института вирусологии Уханя Ши Чжэнли опровергла теорию об утечке новой коронавирусной инфекции из лаборатории.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на доклад американской разведки сообщила, что трое сотрудников Института вирусологии Уханя тяжело заболели в ноябре 2019 года, до появления первых сообщений о коронавирусе нового типа. По заявлению издания, отчет разведки делает более весомыми призывы Вашингтона к дальнейшему расследованию версии о возможной утечке коронавируса из китайской лаборатории.

В дальнейшем официальный представитель китайского МИДа Чжао Лицзянь заявил, что информация о тяжелой болезни сотрудников института не соответствует действительности.

Байден поручил разведке отчитаться о результатах расследования происхождения патогена через 90 дней.