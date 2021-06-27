Москвичам рассказали, когда спадет жара

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос » Александр Синенков рассказал, когда из Москвы уйдет жара. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, понижение температуры воздуха в столице произойдет постепенно и будет сопровождаться грозами.

Если в понедельник, 28 июня, ожидается до +33°C, то во вторник уже будет +25°C, а до конца следующей недели температура сохранится на уровне +23-25°C.

Кратковременные дожди с грозами будут в понедельник, вторник и в субботу, уточнил синоптик.

Ранее сообщалось, что в Москве побит четвертый за неделю температурный рекорд. 22 июня температура воздуха в столице достигла +33,7°C, а 23 июня стало самым жарким днем за всю историю метеонаблюдений, тогда столбики термометров поднялись до +34,3°C. 24 июня были зафиксированы рекордные +33,8°C, а 26 июня — +32,6°C.