Тейлор Момсен укусил «огромный паук» во время тура с AC/DC

Вокалистка рок-группы Pretty Reckless Тейлор Момсен пострадала от укуса ядовитого паука во время гастролей в Мексике. Об этом она рассказала в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Это было бы не турне с AC/DC, если бы меня не укусили... На этот раз огромный паук решил откусить кусок от меня, и его яд серьезно подкосил мой организм. Пришлось вызывать замечательных мексиканских врачей, и они сделали мне укол перед вчерашним концертом. В коллекцию! Женщина-паук? Бэтгерл?» — написала звезда.

Это не первый случай, когда выступления на разогреве у AC/DC оборачиваются для певицы травмами. Почти два года назад прямо во время песни в Момсен вцепилась летучая мышь.

Мероприятие прошло в Испании. Во время исполнения одной из песен к певице подлетело животное: оно схватилось за ногу Момсен и укусило. При этом звезда сериала «Сплетницы» не сразу заметила летучую мышь, обнаружив ее только по окончании трека «Witches Burn» — когда фанаты закричали и начали показывать на Момсен пальцем. Затем артистка попросила команду помочь убрать животное с ее ноги.

Позднее исполнительница заявила, что уже сделала уколы от бешенства после инцидента. Она заявила, что ей будут их делать в течение двух недель.

