Стало известно, в каких классах будут ставить оценку за поведение

Кравцов: оценку за поведение будут ставить с первого по восьмой классы
В российских школах оценка за поведение в рамках апробации будет выставляться с первого по восьмой классы. Об этом ТАСС сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«В рамках апробации оценка поведения выставляется с 1-го по 8-й класс», — сказал он.

В Министерстве просвещения России назвали критерии оценки поведения школьников. Ведомство объяснило, что будут учитывать дисциплину, социальные навыки, личные качества, учебную активность и участие в жизни школы.

По данным Минпросвещения, в апробации модели оценки поведения школьников приняли участие свыше 40 тысяч учеников с 1-го по 8-й классы и более двух тысяч педагогов. Предполагается, что в следующем учебном году оценивать поведение школьников будут в десяти школах каждого региона России, а в 2027 — 2028 учебном году такая модель будет введена во всех общеобразовательных организациях страны.

Ранее в России создадут антитеррористическую программу для дошкольников.

 
Теперь вы знаете
Смертность — почти 100%. Что нужно знать о бешенстве, чтобы выжить
