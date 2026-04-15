Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Общество

В Минпросвещения назвали оптимальный срок обучения в школах

Министр Кравцов: менять срок обучения в школах не планируется
РИА Новости

Одиннадцатилетний срок обучения в российских школах является оптимальным. Такое мнение высказал в интервью информационной службе «Вести» глава министерства просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Дискуссия ведется. Мы считаем, что 11 лет — оптимальный срок обучения, и здесь нет никаких планов изменять этот срок», — отметил министр.

4 апреля Минпросвещения РФ после появления в СМИ информации о возможности 10-летнего школьного образования сообщило, что срок получения среднего образования в России по закону составляет 11 лет. Это позволяет учащимся эффективно освоить программу.

В ведомстве подчеркнули: нынешнее среднее образование отвечает потребностям детей. В министерстве просвещения призвали осторожно и взвешенно относиться к предложениям изменить действующую систему.

Ранее власти РФ ответили на слухи об обязательном втором иностранном языке в школах.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!