В Минпросвещения назвали оптимальный срок обучения в школах

Министр Кравцов: менять срок обучения в школах не планируется

Одиннадцатилетний срок обучения в российских школах является оптимальным. Такое мнение высказал в интервью информационной службе «Вести» глава министерства просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Дискуссия ведется. Мы считаем, что 11 лет — оптимальный срок обучения, и здесь нет никаких планов изменять этот срок», — отметил министр.

4 апреля Минпросвещения РФ после появления в СМИ информации о возможности 10-летнего школьного образования сообщило, что срок получения среднего образования в России по закону составляет 11 лет. Это позволяет учащимся эффективно освоить программу.

В ведомстве подчеркнули: нынешнее среднее образование отвечает потребностям детей. В министерстве просвещения призвали осторожно и взвешенно относиться к предложениям изменить действующую систему.

Ранее власти РФ ответили на слухи об обязательном втором иностранном языке в школах.