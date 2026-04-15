В Минпросвещения назвали оптимальный срок обучения в школах

Одиннадцатилетний срок обучения в российских школах является оптимальным. Такое мнение высказал в интервью информационной службе «Вести» глава министерства просвещения РФ Сергей Кравцов.
«Дискуссия ведется. Мы считаем, что 11 лет — оптимальный срок обучения, и здесь нет никаких планов изменять этот срок», — отметил министр.
4 апреля Минпросвещения РФ после появления в СМИ информации о возможности 10-летнего школьного образования сообщило, что срок получения среднего образования в России по закону составляет 11 лет. Это позволяет учащимся эффективно освоить программу.
В ведомстве подчеркнули: нынешнее среднее образование отвечает потребностям детей. В министерстве просвещения призвали осторожно и взвешенно относиться к предложениям изменить действующую систему.
Ранее власти РФ ответили на слухи об обязательном втором иностранном языке в школах.