Стало известно, в какие две страны уехало больше всего украинцев

Генконсул Криса: в Польше находится наибольшее граждан Украины после Германии
В Германии сосредоточено больше всего граждан Украины, а на втором месте после нее – Польша. Об этом в интервью агентству «Укринформ» заявила генконсул Украины в Гданьске Светлана Криса.

«На территории Польши сосредоточено наибольшее количество граждан Украины после Германии. <…> Количество украинцев в Польше начало резко расти после 2014 года», — рассказала она.

В январе 2026 года министр соцполитики Украины Денис Улютин рассказал, что с начала конфликта на Украине страну покинуло более 5,8 млн человек. Также в сентябре 2025 года СМИ писали, что на тот момент за границей находилось 5,7 млн украинцев, и большая часть из них проживало в Германии, Польше и Чехии.

14 апреля канцлер Германии Фридрих Мерц пообещал, что Берлин будет способствовать возвращению уехавших в Европу европейских мужчин призывного возраста на родину. Президент Украины Владимир Зеленский также сообщил, что Украина и Германия будут вместе заниматься возвращением уклонистов на Украину.

Ранее на Украине призвали уклонистов от армии сдать паспорт.

 
