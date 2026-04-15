Эксперт предрек новые поломки нефтепровода «Дружба» на Украине

Экономист Лизан: Киев будет манипулировать Венгрией с помощью нефтепровода
После прихода к власти оппозиционера Петера Мадьяра Киев запустит прокачку нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба», однако будет манипулировать объемами поставок для шантажа Будапешта, чтобы тот не блокировал передачу европейских денег Украине. Такое предположение в интервью газете «Взгляд» высказал экономист Иван Лизан.

«Опцию полноценного запуска нефтепровода Киев использует для торга с Будапештом. Официально Украина сетует на якобы поврежденную часть резервуаров, но это обоснование вызывает сильные сомнения. Зачем бы тогда украинской стороне чинить препятствия для европейских инспекторов, выставляя себя в несколько нелепом виде» — заметил эксперт.

Он также допустил, что нефтепровод может снова «сломаться», если противоречия между Киевом и новыми властями Венгрии будут нарастать.

13 апреля Мадьяр заявил, что Будапешт не прекратит покупать нефть у России. Он также выразил надежду на снятие введенных Евросоюзом ограничительных мер против Москвы после того, как будет завершен конфликт на Украине.

Позднее украинское издание «Страна» сообщило заявление Мадьяра о намерении сохранить поставки российских энергоносителей вызвало беспокойство в Киеве.

Ранее Мерц предложил поставлять нефть в Венгрию через Хорватию.

 
