В России рассказали о волне политических чисток в Европе

Политолог Межуев: главы Словакии, Чехии и Италии могут стать жертвами чисток ЕС
В Европе назревает волна политических чисток, а чтобы подготовить к этому аудиторию, преподносят поражение бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на выборах как судьбоносное событие. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился политолог Борис Межуев.

«Очевидно, что в Евросоюзе готовится большая идеологическая волна и политическая чистка, чтобы привести все страны ЕС к одному пробрюссельскому взгляду. Наиболее неугодными для ЕС теперь являются премьер Словакии Роберт Фицо, премьер Чехии Андрей Бабиш, премьер Италии Джорджа Мелони и некоторые польские руководители, которые несмотря на всю свою антироссийскость, занимают очень конфронтационные по отношению к Евросоюзу позиции», — сказал политолог.

В проигрыше Виктора Орбана нет совершенно ничего необычного, и он точно не символизирует полный разгром движения евроскептиков, считает Межуев.

«О том, что в Евросоюзе готовится радикальная зачистка, свидетельствуют разговоры о необходимости преследовать Виктора Орбана и его приближенных. Об этом заговорили практически сразу после оглашения итогов голосования, а значит, планировали достаточно давно. Думаю, что Евросоюз в итоге придет к тому, что вся их хваленая демократия превратится в идеократический тип правления, основанный на ультралиберальных идеях», — заключил эксперт.

Поражение бывшего премьер-министра Виктора Орбана, которого называют главным «разрушителем» ЕС, на выборах не означает, что Брюссель или Киев могут вздохнуть с облегчением. Газета Politico назвала пять европейских политиков, которые могут перенять эстафету Орбана.

«Уход Орбана не означает, что фон дер Ляйен — или Киев — могут вздохнуть с облегчением. В Европейском совете, где собираются все 27 лидеров для принятия решений, по-прежнему есть несколько союзников Орбана и несколько потенциальных новых деструктивных элементов, которые могут стать следующими злодеями Евросоюза», — говорится в материале.

Речь идет о премьере Словакии Роберте Фицо и его чешском коллеге Андрее Бабише, премьер-министре Италии Джордже Мелони, экс-премьере Словении Янезе Янша и бывшем президенте Болгарии Румене Радеве.

Ранее в России предсказали «перезагрузку» НАТО.

 
