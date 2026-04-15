Путин сообщил о снижении ВВП выше прогнозируемого

Уровень валового-внутренного продукта (ВВП) в России снижается два месяца подряд, совокупно на 1,8%. Об этом сообщил российский президент Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам, передает РИА Новости.

«Статистические данные показывают, что уже два месяца подряд экономическая динамика, к сожалению, снижается. В целом, за январь-февраль ВВП сократился на 1,8%», — сказал он.

По его словам, среди причин отрицательной динамики: календарные, погодные и сезонные факторы.

Путин также заявил, что российский рынок труда в настоящее время меняется, развитие сейчас получают гибкие платформенные виды занятости. При этом динамика обрабатывающей отрасли РФ и промроизводства в целом, а также строительства ушла в минус.

На прошлой неделе министерство финансов сообщило, что в первом квартале 2026 года федеральный бюджет был исполнен с дефицитом в размере 4,576 трлн рублей, что составляет около 1,9% от ВВП. При этом в бюджете дефицит закладывался в размере 3,786 трлн рублей, или 1,6% ВВП.

Ранее глава РСПП Шохин заявил, что экономика России замедлится до нуля.