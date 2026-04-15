Стал известен ответ США на продление перемирия с Ираном

США официально не согласились продлить режим прекращения огня с Ираном. Об этом в соцсети Х сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на чиновника из США.

При этом он добавил, что между Вашингтоном и Тегераном ведутся непрерывные контакты, чтобы достичь соглашения.

Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи также подтвердил, что ни одно из предположений о продлении перемирия не подтвердилось. Он уточнил, что сейчас США и Иране ведут переговоры через пакистанского посредника. По словам Багаи, необходимо посмотреть, насколько Вашингтон в реальности настроен на дипломатию. Он отметил, что США должны доказать свой серьезный подход.

До этого американский президент заявлял, что США могут достичь «конечного результата» в конфликте с Ираном довольно скоро. При этом он отмечал, что сделки с Ираном не будет, если Исламская Республика не откажется от ядерных амбиций. По словам главы Белого дома, вопрос наличия ядерного оружия у Ирана стал якобы основной причиной срыва переговоров в пакистанском Исламабаде 11 апреля.

Ранее Израиль начал подготовку к возможному возобновлению войны с Ираном.

 
