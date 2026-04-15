Врач объяснил, чем опасна привычка облизывать нож

Порез языка при облизывании ножа может привести к нагноению и воспалительным процессам, вплоть до заражения крови — сепсиса. Об этом «Газете.Ru» рассказал доцент кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения, патофизиолог Сергей Степанов.

«Не ешь с ножа — злым будешь» — эту поговорку многие слышали с детства. Но на самом деле главная причина отказаться от привычки облизывать лезвие кроется вовсе не в народной мудрости, а в прямой угрозе здоровью. Самое очевидное и частое последствие — порез языка. Острый край ножа легко повреждает нежную слизистую, и такая травма оказывается невероятно болезненной. К тому же она сопровождается сильным кровотечением, а заживает очень медленно. Почему? Язык — это мышцы, которые находятся в постоянном движении: разговор, глотание, просто положение во рту. Края раны все время смещаются, не давая ей спокойно стянуться. И вы все-таки порежете язык, злость — самое малое из того, что вы почувствуете», — пояснил Степанов.

Врач предупредил, что механическая травма — это только полбеды. Самое опасное в том, что любой порез, даже небольшой, становится открытыми воротами для инфекции.

«И дело здесь не столько в том, что вы могли занести бактерии с кусочком масла, мяса или торта. Ротовая полость человека никогда нестерильна. Там обитает огромное количество микроорганизмов, среди которых есть и условно патогенные. Пока слизистая оболочка цела, они совершенно безопасны. Но стоит появиться ранке — и эти микробы проникают вглубь тканей, вызывая нагноение и воспалительный процесс. Чем глубже порез, тем серьезнее могут быть последствия. Если повреждение значительное, а своевременного и адекватного лечения нет, возможно даже заражение крови — сепсис. Конечно, это экстремальный сценарий, который встречается очень редко. Но риск, пусть и минимальный, существует. И прежде, чем облизать нож, стоит о нем подумать», — рекомендовал Степанов.

