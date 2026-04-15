В Совфеде призвали защищать интересы РФ от «пиратства»

России следует более активно заявлять о недопустимости нападения на российские суда, фактически — о пиратстве. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, пишет РИА Новости.

«Давайте... бомбить с письмами, возражениями, с подачей в суды, то есть надо создать им условия такие, чтобы не было молчания, чтобы это озвучивалось публично в информационной среде», — сказала она.

Матвиенко отметила, что России необходимо вести «наступательную политику» в отношении стран, задерживающих российские суда. Она отметила, что подобные действия можно расценивать как «пиратство и нарушение права частной собственности».

12 апреля стало известно, что шведская береговая охрана по поручению прокуратуры провела досмотр судна Hui Yuan, ходящего под панамским флагом. Экипаж балкера, идущего из России в испанский Лас-Пальмас, обвиняют в смыве угольной пыли прямо в море в нарушение экологического законодательства.

Судя по сайту отслеживания морских перевозок, балкер вышел из петербургского порта Усть-Луга 9 апреля и должен был прибыть в Испанию 21 апреля.

Ранее стали известны подробности об атаке на «Арктик Метагаз» у берегов Мальты.