Российского эксперта в области образования обвинили в мошенничестве

Члену Общественного совета при Минобрнауки Евгению Сженову предъявили обвинение по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на два источника, знакомые с делом.

В Басманном суде в его отношении было принято решение о мере пресечения, сообщает издание со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда. Однако никаких подробностей дела корреспондентам там не раскрыли.

В материале приводятся слова политолога Александра Немцева, который называет Сженова одним из ньюсмейкеров в системе высшего образования.

«У него есть крупное профессиональное сообщество в Telegram – «НОП. Научно-образовательная политика». Он широко известен в отрасли и взаимодействует с ректорами и представителями профильных министерств», — говорится в статье.

По словам Немцева, Сженов находится на свободе и следствие не настаивало на его аресте.

Ранее Сженов также фигурировал в СМИ как ведущий эксперт Института образования НИУ ВШЭ, но, как пишут «Ведомости», мужчина не работает там уже год.

