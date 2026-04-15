Женщина ответит за расправу над новорожденной дочерью 45 лет спустя

Американка предстанет перед судом за расправу над новорожденной дочерью 45 лет назад. Об этом сообщает FOX News.

В штате Аризона 65-летнюю Нэнси Джин Троттье арестовали по обвинению в расправе над ребенком, чье тело было найдено на территории Государственного колледжа Вэлли-Сити в Северной Дакоте еще в 1981 году. Тогда экспертиза установила, что девочка родилась живой, а причину происшествия связали с асфиксией, вызванной внешним воздействием. Мать ребенка до недавнего времени оставалась неизвестной, а дело десятилетиями считалось нераскрытым.

Лишь в 2019 году, с использованием современных ДНК-технологий, останки ребенка извлекли для повторного исследования. В 2020 году по генеалогическим данным следователи пришли к предположениям о родстве младенца с Троттье, которая тогда училась в колледже Вэлли-Сити. При допросе в октябре 2021 года женщина сказала, что, возможно, это была она, и согласилась сдать образец ДНК, как и ее муж. В 2023 году анализ показал, что вероятность их биологического родства с ребенком исключительно высока.

В апреле 2026 года Троттье задержали и предъявили обвинение в особо тяжком преступлении класса AA, за которое ей может грозить пожизненное заключение. Предварительное слушание по делу пройдет 21 мая.

