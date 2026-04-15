Арестованный в Дагестане пытался сбежать из больницы, выпрыгнув в окно

В Дагестане арестованный пытался сбежать из больницы, выпрыгнув в окно
Shutterstock

В Дагестане арестованный пожаловался на боли в животе и попытался сбежать, выпрыгнув в окно больницы. Об этом сообщает председатель Общественной наблюдательной комиссии республики Шамиль Хадулаев.

Инцидент произошел 13 апреля. Подследственного мужчину, обвиняемого в нападении на стража порядка, этапировали из камеры в Республиканскую клиническую больницу — он жаловался на резкие боли в животе.

В тот же день, ближе к ночи, арестованный решил сбежать. Он спрыгнул из окна с высоты второго этажа. Однако далеко уйти беглецу не удалось — при приземлении он получил серьезную травму ноги и был тут же схвачен.

До этого в Абхазии задержали сбежавшего из-под конвоя наркоторговца. Пойманного беглеца поместили в изолятор временного содержания.

Ранее россиянин пришел в суд по делам и узнал, что находится в федеральном розыске.

 
