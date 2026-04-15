Муж Ивлеевой заработал свыше 100 млн рублей на строительном бизнесе

Муж Насти Ивлеевой Филипп Бегак заработал за год на бизнесе 101 млн рублей. «Газета.Ru» выяснила, что прибыль ему принесла компания, занимающаяся строительными работами.

В 2023 году Бегак возглавил фирму «СК Фронтон» и вывел ее на многомиллионные заработки. В 2024 году компания принесла ему 69 млн рублей, а в прошлом году — 101 млн рублей. Однако чистая прибыль составила всего 520 тысяч рублей. Также, согласно бухгалтерской отчетности, за бизнесом Бегака числится долг по кредитам в размере 560 млн рублей.

У мужа Ивлеевой есть и фермерское хозяйство «Пахарь», которым он руководит с 2025 года. А сама блогерша уже несколько лет бизнесом не занимается. После скандала с «голой» вечеринкой телеведущая вышла из всех компаний, в которых была учредителем. Год назад Ивлеева покинула «Коленки Пчелы», через которую выпускала снеки. Сейчас у нее есть только действующее ИП.

Как сообщал Mash, из-за плохих доходов от бизнеса супруги распродают недвижимость. По данным канала, Ивлеева избавилась от родительской квартиры, а Бегак снизил цену на свой двухэтажный дом. Стоимость жилья упала на 4 млн рублей.

Ранее муж Насти Ивлеевой задолжал налоговой больше полумиллиона рублей.