Мужчина разбил ревнивой избраннице голову металлической тростью на Алтае

На Алтае женщина приревновала возлюбленного к общей знакомой и получила от него по голове металлической тростью. Об этом сообщает Управление по обеспечению деятельности мировых судей региона.

Инцидент произошел после дружеского застолья с горячительными напитками. Гостившая у пары женщина попросила мужчину подбросить ее домой на мотоблоке — они уехали, но вскоре до хозяйки дошли слухи, что собутыльники не добрались до пункта назначения, а устроили продолжение застолья прямо на лавочке у забора.

Разъяренная женщина схватила металлическую трость и помчалась разбираться. Увидев пару, она двинулась к ним, и сожитель встретил ее ударом кулака в голову. Защищаясь, она огрела его палкой, отчего та переломилась — это возмутило мужчину. Он выхватил острый обломок трости и нанес им ответный удар по черепу избранницы. После этого пострадавшая, зажимая рану, побежала домой вызывать врачей и стражей порядка.

Фигурант полностью признал вину в умышленном причинении легкого вреда здоровью. Суд приговорил агрессора к 140 часам обязательных работ.

