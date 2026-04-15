Трамп заявил об «открытии» Ормузского пролива

Президент США Дональд Трамп заявил, что «навсегда» открывает Ормузский пролив ради Китая и «всего мира». Публикация появилась на его странице в Truth Social.

«Китай очень рад, что я навсегда открываю Ормузский пролив. Я делаю это и для них, и для всего мира. Такая ситуация больше никогда не повторится. Они договорились не поставлять оружие Ирану», — написал Трамп.

По мнению Трампа, председатель КНР Си Цзиньпин обнимет его «крепко-крепко» во время предстоящего визита в Пекин. Президент США считает, что работает с китайским лидером «умно и очень хорошо».

«Разве это не лучше, чем воевать??? Но помните, мы очень хорошо умеем воевать, если это потребуется — намного лучше, чем кто-либо другой!!!» — пригрозил Трамп в конце публикации.

12 апреля стало известно, что США начали блокаду Ормузского пролива после срыва ключевых договоренностей с Ираном. Американский флот отслеживает и задерживает суда в международных водах, если те платят Ирану пошлины, а также планирует заняться уничтожением мин в акватории.

Ранее Путин охарактеризовал Трампа одним словом.

 
Теперь вы знаете
Смертность — почти 100%. Что нужно знать о бешенстве, чтобы выжить
