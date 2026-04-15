Иран выразил благодарность России

Иранская сторона благодарна России за готовность оказать содействие дипломатическому решению вопроса, связанного с иранским ядерным досье. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель министерства иностранных дел Исламской Республики Исмаил Багаи, передает РИА Новости.

Он отметил, что у Тегерана и Москвы «хорошие отношения», страны имеют «успешный опыт сотрудничества в ядерной сфере».

«Российские официальные лица неоднократно говорили о готовности помочь для продвижения дипломатического процесса с ядерной тематикой. Мы всегда были признательны РФ за эту позитивную позицию», — отметил Багаи.

Отвечая на вопрос, нуждается ли Тегеран в услугах Москвы по переработке обогащенного урана в уран топливного уровня и по хранению обогащенного иранского урана, дипломат указал, что для принятия решения по такому вопросу необходимо понять, сможет ли Иран выйти на договоренность с Соединенными Штатами, в том числе по своей ядерной программе.

До этого глава МИД России Сергей Лавров заявил, что РФ готова сыграть свою роль в решении проблемы обогащенного урана в Иране.

Ранее Трамп отклонил предложение Путина по иранскому урану.