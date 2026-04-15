Москва и Баку договорились о компенсациях за крушение самолета AZAL

Россия и Азербайджан пришли к соглашению по вопросу крушения самолета у Актау

РФ и Азербайджан урегулировали все вопросы, связанные с катастрофой лайнера Embraer 190 под Актау. Об этом говорится в заявлении МИД России и Азербайджана.

«Стороны пришли к надлежащему урегулированию последствий, включая вопрос выплаты компенсаций, в связи с крушением самолета Embraer 190, принадлежащего авиакомпании AZAL», — говорится на сайте российского дипведомства.

Обе страны еще раз принесли глубокие соболезнования семьям, которых затронула эта трагедия. В то же время стороны выразили уверенность, что отношения России и Азербайджана будут укрепляться.

Пассажирский самолет компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение в казахстанском Актау утром 25 декабря 2024 года. Воздушное судно выполняло рейс из Баку в Грозный. Незадолго до трагедии экипаж запросил экстренную посадку в аэропорту Актау. На борту находилось 62 пассажира и пять членов экипажа. В результате крушения выжить удалось 27 пассажирам и двум членам экипажа.

25 декабря 2025 года министерство транспорта Казахстана опубликовало промежуточный отчет по расследованию крушения самолета Embraer-190 компании AZAL. Эксперты завершили расшифровку записей бортового самописца, фиксирующего переговоры экипажа, а также провели ряд комплексных экспертиз. Самолет, предположительно, был поврежден «поражающими элементами боевой части». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

