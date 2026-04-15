Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Общество

Безработный россиянин ограбил пекарню, чтобы проверить работу полиции

В Йошкар-Оле полиция задержала 44-летнего мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на пекарню. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Инцидент произошел в пекарне на Ленинском проспекте. Мужчина в маске вошел в помещение и, угрожая работнице ножом, потребовал деньги. Получив наличность, налетчик пояснил кассиру, что таким образом хочет проверить, как работает полиция, после чего вернул деньги и скрылся.

Прибывшие на место правоохранители по записям камер видеонаблюдения отследили путь грабителя и установили его личность. Налетчиком оказался 44-летний безработный горожанин. Возбуждено уголовное дело о разбое. Фигурант заключен под стражу.

До этого россиянин инсценировал разбой, чтобы скрыть кражу 2,5 млн рублей. Обвиняемый получил от работодателя 2,5 млн рублей, чтобы закупить необходимый для магазина товар. Мужчина решил похитить деньги. Он ударил себя бутылкой по голове и сообщил о нападении в правоохранительные органы.

Ранее петербуржец выдумал собственное ограбление, чтобы не платить проценты по кредиту.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!