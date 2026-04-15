Безработный россиянин ограбил пекарню, чтобы проверить работу полиции

В Йошкар-Оле полиция задержала 44-летнего мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на пекарню. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Инцидент произошел в пекарне на Ленинском проспекте. Мужчина в маске вошел в помещение и, угрожая работнице ножом, потребовал деньги. Получив наличность, налетчик пояснил кассиру, что таким образом хочет проверить, как работает полиция, после чего вернул деньги и скрылся.

Прибывшие на место правоохранители по записям камер видеонаблюдения отследили путь грабителя и установили его личность. Налетчиком оказался 44-летний безработный горожанин. Возбуждено уголовное дело о разбое. Фигурант заключен под стражу.

