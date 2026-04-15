«Победа выглядела бы правильнее»: экс-министр спорта о серебре Медведевой на ОИ-2018

Бывший министр спорта России Павел Колобков заявил, что победа на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане, которую одержала фигуристка Алина Загитова, должна была принадлежать Евгении Медведевой. Его слова передает «RT».

«Как для министра, для меня это не имело никакого значения. И та, и другая — российские спортсменки, поэтому любому из раскладов можно было бы только радоваться. Хотя с точки зрения спортивной справедливости, конечно, победа Медведевой выглядела бы более правильной», — заявил Колобков.

Кроме двух золотых медалей мировых первенств, в активе Евгении Медведевой золото чемпионата Европы, она является двукратным серебряным призером Олимпийских игр. Также на ее счету бронзовая медаль чемпионата мира, единожды спортсменка выиграла серебряную награду на европейском первенстве. Последний раз фигуристка выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. В апреле 2023 года Медведева объявила о завершении карьеры.

Ранее Медведева попала в базу «Миротворца».