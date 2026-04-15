Мошенники перед 9 Мая готовятся обрушить на россиян новую волну атак

Перед Днем Победы мошенники обрушат на россиян новую волну атак, в том числе начнут массово звонить гражданам от лица соцзащиты, Минтруда или «Госуслуг» обещаниями праздничных выплат. Об этом в беседе с RT предупредил главред ИТ-издания Runet Владимир Зыков.

По его словам, аферисты будут обещать в честь 9 Мая выплаты от 50 тыс. до 300 тыс. рублей, а для якобы их начисления и оформления будут требовать прислать им код из смс, а также данные карты, паспорта. Все это нужно преступникам для доступа к счетам и списания средств, подчеркнул специалист.

«Часто используют фишинговые сайты с «комиссией» для получения средств. В реальности никаких выплат нет, а данные и деньги сразу уходят злоумышленникам», — добавил Зыков.

Он также предупредил, что накануне праздника мошенники будут рассылать сообщения с приглашениями на парад Победы и различные праздники, предлагая забронировать место по ссылке – ни в коем случае нельзя в это верить и нажимать на ссылку. Это автоматически перекинет пользователя на фишинговый сайт, где от него потребуют ввести СНИЛС либо данные для доступа на «Госуслуги». Часто ссылки маскируют под реальные события, которые проводятся в том или ином городе, подчеркнул эксперт.

Кроме того, перед праздником часто мошенники организуют фейковые сборы и просят граждан перевести деньги «на подарки ветеранам». При этом они используют названия, копии реальных фондов, но присылают поддельные реквизиты, заключил Зыков.

До этого сообщалось, что в Челябинской области за последние шесть лет мошенники обогатились на сумму свыше 1 млрд рублей за счет инвалидов. Как рассказал генпрокурор РФ Александр Гуцан, по данным материалам возбуждено 19 уголовных дел, сертификаты оформлялись на уже умерших людей. Генпрокурор отметил, что сотрудники Соцфонда проявили халатность и взял расследование уголовных дел под личный контроль.

