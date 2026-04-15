Россиянам рассказали, как избавиться от мха на земле и деревьях

Депутат Чаплин: мох на дачном участке — сигнал о проблемах
Мох с деревьев нужно счищать ранней весной или осенью деревянным скребком, а после ствол обработать 1%-ной бордоской жидкостью или 3–5%-ным медным купоросом. Об этом «Газете.Ru» рассказал глава Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин.

«Мох на участке — это не просто некрасиво, а сигнал о проблемах. Он появляется там, где почва кислая (pH ниже 5–6), слишком влажная или мало солнца. Сам по себе мох деревьям не вредит, но под ним размножаются грибки и вредители, поэтому убирать его нужно. С деревьев мох счищают ранней весной или осенью деревянным скребком или жесткой щеткой (металл травмирует кору). После очистки ствол обрабатывают 1%-ной бордоской жидкостью или 3–5%-ным медным купоросом. Можно опрыскать деревья 5%-ным железным купоросом — через несколько дней мох отпадет сам. Но такой способ применяют только в период покоя», — сказал Чаплин.

Он отметил, что в отличие от ствола деревьев с земли мох просто так не убрать. Сначала почву нужно раскислить: внести доломитовую муку или известь, перекопать.

«Затем наладить дренаж, чтобы вода не застаивалась, и проредить кроны для доступа солнца. И только после этого мох можно вычесать граблями или обработать железным купоросом. Без изменения условий мох вернется. Начинайте с анализа почвы — и проблема решится», — пояснил Чаплин.

