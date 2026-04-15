В Индонезии вулкан Дуконо при извержении выбросил пепел на высоту 3,6 км
В Индонезии произошло извержение вулкана Дуконо на острове Хальмахера (провинция Северное Малуку). Об этом говорится в заявлении Центра вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф республики, передает ТАСС.

Вулкан Дуконо при извержении выбросил пепел на высоту 3,6 км. Местные власти запретили жителям региона и туристам приближаться к кратеру вулкана в радиусе 4 км, а также рекомендовали использовать маски для защиты органов дыхания от попадания вулканического пепла.

Всего в Индонезии насчитывается более 500 вулканов, из них действующих — около 130.

До этого индонезийский вулкан Семеру извергался 13 февраля. Тогда наблюдательный пост зафиксировал пять извержений за сутки. Наиболее мощный выброс пепла поднялся на высоту до 1 тысячи метров над вершиной вулкана и распространился к северо-востоку. Семеру является четвертым по размеру вулканом в Индонезии и самой высокой вершиной на острове Ява.

Ранее камчатский вулкан Шивелуч выбросил огромный столб пепла.

 
