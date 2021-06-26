Москвичка укусила полицейского в МФЦ

В одном из московских Многофункциональных центров (МФЦ) женщина укусила сотрудника полиции, сообщает пресс-служба столичного управления МВД России.

Инцидент произошел 25 июня. В этот день в отдел полиции поступил вызов из МФЦ, обратившаяся в правоохранительные органы женщина сообщила, что одна из посетительниц центра не соблюдает противоэпидемические меры и ведет себя неадекватно.

Прибывшие на месте происшествия полицейские попросили женщину прекратить противоправное поведение, однако она начала кричать, несколько раз ударила по ноге одного из сотрудников полиции и укусила второго.

Нарушительница была задержана, в ее отношении были составлены административные протоколы по статья о нарушении требований по COVID-19 и неповиновении законному распоряжению правоохранителей.

Ранее в московском аэропорту Домодедово две женщины подрались из-за социальной дистанции.