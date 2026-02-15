Каллас: свободы слова в США меньше, чем в Эстонии

Глава евродипломатии Кая Каллас считает, что ситуация со свободой слова в США хуже, чем в Эстонии. Об этом она заявила на панельной дискуссии Мюнхенской конференции по безопасности, передает ТАСС.

«Я из страны, которая находится на втором месте в рейтинге свободы слова, и для меня слышать упреки о свободе слова от страны, которая занимает 58-е место в этом рейтинге — это интересно», — сказала Каллас.

В то же время она отметила, что «Евросоюз и США тесно взаимосвязаны».

В январе автор французского новостного портала Agora Vox Патрис Браво написал, что Евросоюз стремительно движется к краху и рискует повторить судьбу Римской империи. По его словам, демографический сдвиг и идеология глобализма станут главными причинами распада объединения. Также экономист Джеффри Сакс 31 января заявил, что Европа обеспечила себе упадок, запретив поставки российского газа.

Ранее в Чехии призвали реформировать ЕС.