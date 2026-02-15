Размер шрифта
Польский президент призвал свою страну встать на путь ядерной державы

Президент Польши назвал необходимым создать свой ядерный арсенал из-за России
Aleksandra Szmigiel/Reuters

Польша должна обзавестись собственным ядерным потенциалом, потому что находится «на грани вооруженного конфликта», заявил президент страны Кароль Навроцкий в интервью телеканалу Polsat News.

По его словам, создание ядерного арсенала — это тот путь, которым должна следовать Польша, учитывая «потрясения на международной арене и в сфере безопасности». При этом, добавил Навроцкий, необходимо «соблюдать все международные нормы».

«Нам нужно действовать в этом направлении, чтобы мы могли начать работу. Мы — страна на грани вооруженного конфликта», — заявил польский президент, обвинив Россию в «агрессивном, имперском отношении».

Навроцкий не стал делать прогнозы по поводу вероятности конфликта между Россией и Польшей, но подчеркнул, что поддерживает укрепление нацбезопасности «даже на основе ядерного потенциала».

«Россия может агрессивно реагировать на что угодно», — заявил президент в ответ на вопрос телеведущего о том, как Москва отреагирует на возможный запуск польской ядерной программы.

Надежды на создание ядерного арсенала Польши высказывал и ее министр обороны Владислав Косиняк-Камыш. Он призвал не терять веру в польских ученых, но при этом признал, что у стран гораздо больше шансов присоединиться к такой программе как американская Nuclear sharing, чем заполучить собственное ядерное оружие.

Ранее в России оценили шансы Польши быстро создать свое ядерное оружие.
 
