Стало известно, почему мужчина устроил поножовщину в челябинском храме

Мужчина, напавший с ножом на посетителей храма в Челябинске, ранил прихожанку после замечания снять рюкзак и не мешать службе. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным канала, инцидент произошел во время утреннего богослужения в храме «Нечаянная Радость». Как утверждается, 25-летний Альберт Б. стоял рядом с 74-летней женщиной, которая сделала ему несколько замечаний — по словам очевидцев, он бормотал, не снимал рюкзак и мешал проведению службы.

После замечания мужчина вышел из храма, а спустя несколько минут вернулся с ножом и дважды ударил пенсионерку. Под удар также попала сестра-послушница, находившаяся рядом. Обе пострадавшие госпитализированы.

Подозреваемого задержали, с ним проводятся следственные действия. Появилась информация, что злоумышленник состоял на учете у психиатра. По данному факту возбудили уголовное дело за покушение на жизнь женщин.

