Президент Польши Кароль Навроцкий заявил о намерении создать собственный ядерный арсенал. Об этом он сообщил в интервью Polsat News.

Отвечая на вопрос о событиях на международной арене и в сфере безопасности, президент заявил, что он «большой сторонник присоединения Польши к ядерному проекту».

«С соблюдением всех международных норм, это тот путь, которому мы должны следовать. <...> Нам нужно действовать в этом направлении», — сказал Навроцкий.

По его словам, Польша находится «на грани вооруженного конфликта».

До этого Навроцкий уже заявлял, что поддерживает идею размещения ядерных мощностей на территории страны, в том числе и оружия, рассчитывая на помощь Франции в этом направлении.

В прошлом году польский лидер признался, что по самым важным вопросам он советуется с духом маршала Юзефа Пилсудского.

Ранее в Госдуме заявили, что у Навроцкого есть проблемы с психическим здоровьем.