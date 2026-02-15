Размер шрифта
Сирийские войска заняли одну из бывших американских военных баз

Минобороны Сирии взяло под контроль военную базу Аль-Шаддади после ухода США
Hussein Malla/AP

Сирийские войска взяли под контроль американскую военную базу Аль-Шаддади на северо-востоке страны, сообщило информагентство SANA со ссылкой на департамент СМИ и коммуникаций министерства обороны.

В ведомстве уточнили, что этот шаг был предпринят по согласованию с Вашингтоном — после того, как Центральное командование США (CENTCOM) вывело американские войска с военной базы Аль-Танф на юге Сирии в соответствии с договоренностью об интеграции возглавляемых курдами Сирийских демократических сил (СДФ) в государственные институты Сирии, достигнутой при посредничестве Белого дома.

На прошлой неделе США начали эвакуацию своих военных с базы Аль-Шаддади, расположенной к югу от провинции Аль-Хасака, а параллельно — вывоз около 7 тысяч заключенных из курдских тюрем в направлении Ирака.

Кроме того, сирийское министерство обороны заявило о взятии под контроль оставленной американцами южной военной базы Аль-Танф. Обмен базами производится в рамках антитеррористической операции «Непоколебимая решимость», осуществляемой Объединенной оперативной группой Сирии и США.

Глава CENTCOM Брэд Купер заверил, что Пентагон по-прежнему готов отвечать на любые террористические угрозы в регионе и содействовать укреплению региональной безопасности.

В рамках двустороннего сотрудничества США собираются к осени 2026 года создать на севере Сирии новый центр оборонных операций, задачей которого станет анализ угроз безопасности. Он будет находиться вблизи действующих российских военных баз.

Ранее стало известно, что происходит на военных базах РФ в Сирии после переворота.
 
