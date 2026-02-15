Сирийские войска заняли одну из бывших американских военных баз

Сирийские войска взяли под контроль американскую военную базу Аль-Шаддади на северо-востоке страны, сообщило информагентство SANA со ссылкой на департамент СМИ и коммуникаций министерства обороны.

В ведомстве уточнили, что этот шаг был предпринят по согласованию с Вашингтоном — после того, как Центральное командование США (CENTCOM) вывело американские войска с военной базы Аль-Танф на юге Сирии в соответствии с договоренностью об интеграции возглавляемых курдами Сирийских демократических сил (СДФ) в государственные институты Сирии, достигнутой при посредничестве Белого дома.

На прошлой неделе США начали эвакуацию своих военных с базы Аль-Шаддади, расположенной к югу от провинции Аль-Хасака, а параллельно — вывоз около 7 тысяч заключенных из курдских тюрем в направлении Ирака.

Кроме того, сирийское министерство обороны заявило о взятии под контроль оставленной американцами южной военной базы Аль-Танф. Обмен базами производится в рамках антитеррористической операции «Непоколебимая решимость», осуществляемой Объединенной оперативной группой Сирии и США.

Глава CENTCOM Брэд Купер заверил, что Пентагон по-прежнему готов отвечать на любые террористические угрозы в регионе и содействовать укреплению региональной безопасности.

В рамках двустороннего сотрудничества США собираются к осени 2026 года создать на севере Сирии новый центр оборонных операций, задачей которого станет анализ угроз безопасности. Он будет находиться вблизи действующих российских военных баз.

