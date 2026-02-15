Размер шрифта
Терминалы черноморского порта Тамань повреждены после атаки БПЛА

На Кубани при ночном налете дронов были повреждены терминалы порта Тамань
Наталья Селиверстова/РИА Новости

При ночной атаке БПЛА были повреждены терминалы черноморского порта Тамань, находящегося в поселке Волна. Об этом написал в Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Чиновник назвал ситуацию в поселке самой сложной. Кроме терминалов, там повреждены резервуар с нефтепродуктами и склад.

До этого глава края рассказал, что при налете в Сочи урон получил частный жилой дом. Также пострадала котельная в селе Юровка. Из-за ударов на Кубани возникли два пожара. К их ликвидации привлекли 126 сотрудников экстренных служб и 34 единицы техники. Два жителя края были госпитализированы после ранений.

Позднее в оперштабе региона добавили, что суммарная площадь двух очагов возгораний, возникших в поселке Волна в результате ночной атаки, достигла 2,2 тыс. кв. м.

Ранее дрон влетел в квартиру в Красногорске и взорвался.
 
