Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Десятилетняя девочка попала в реанимацию после заезда в петербургском картинг-клубе

«Фонтанка»: в Петербурге ребенок попал в реанимацию после заезда в картинг-клубе
Павел Лисицын/РИА Новости

В Петербурге десятилетняя девочка оказалась в реанимации после заезда в картинг-клубе. Об этом со ссылкой на источник сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел 14 февраля около в одном из торгово-развлекательных комплексов Приморского района. Во время заезда школьница врезалась в ограждение и получила тяжелые травмы головы, ног и грудной клетки.

В детской больнице пострадавшего ребенка осмотрели несколько специалистов. Девочке провели КТ и под наркозом сделали операцию на веках. При поступлении состояние оценивалось как тяжелое, на следующий день оно стабилизировалось.

До этого снежная лавина сошла на детей у катка в Югре, один из малолетних не выжил. Глава района выразил соболезнования родителям детей и пообещал оказать им срочную психологическую помощь.

Ранее двухлетний ребенок проглотил 20 магнитных шариков и попал в больницу.
 
Теперь вы знаете
Всевластный Папа и чистилище: чем католицизм отличается от православия. Объясняем простыми словами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!