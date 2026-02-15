Десятилетняя девочка попала в реанимацию после заезда в петербургском картинг-клубе

«Фонтанка»: в Петербурге ребенок попал в реанимацию после заезда в картинг-клубе

В Петербурге десятилетняя девочка оказалась в реанимации после заезда в картинг-клубе. Об этом со ссылкой на источник сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел 14 февраля около в одном из торгово-развлекательных комплексов Приморского района. Во время заезда школьница врезалась в ограждение и получила тяжелые травмы головы, ног и грудной клетки.

В детской больнице пострадавшего ребенка осмотрели несколько специалистов. Девочке провели КТ и под наркозом сделали операцию на веках. При поступлении состояние оценивалось как тяжелое, на следующий день оно стабилизировалось.

До этого снежная лавина сошла на детей у катка в Югре, один из малолетних не выжил. Глава района выразил соболезнования родителям детей и пообещал оказать им срочную психологическую помощь.

Ранее двухлетний ребенок проглотил 20 магнитных шариков и попал в больницу.