Мокрый снег оставил без света шесть районов Владимирской области

Энергоснабжение нарушено в шести районах Владимирской области из-за снегопада. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства в Telegram.

«Сбои фиксируются в Вязниковском, Гороховецком, Гусь-Хрустальном, Селивановском, Суздальском и Судогодском муниципальных округах», — рассказали в ведомстве.

Для временной подачи электроэнергии используются резервные источники электроснабжения. Последствия снегопада устраняют 22 бригады «Владимирэнерго», восстановительным работам препятствуют снежные заносы, сообщили власти.

Регион оказался во власти «ливневого снегопада». Синоптики предупредили, что на фоне температурных качелей и оттепели возникают опасности схода снега с крыш и обледенения проводов.

Накануне в Коврове Владимирской области наледь с крыши многоэтажного дома обрушилась на женщину, пострадавшую госпитализировали.

Ранее в Мурманской области лопнувшее колесо и метель парализовали движение около 200 машин по трассе.