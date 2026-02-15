Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Культура

Мать Семенович заплакала, увидев «потолстевшую» дочь

Певица Семенович сообщила, что ее мать расстроилась из-за слухов о лишних кг
Кадр из видео/Соцсети

Певица Анна Семенович призналась, что она вместе с матерью расстроилась из-за слухов о лишних килограммах. Ее слова передает Telegram-канал «Звездач».

По словам Семенович, она и мать расплакались, увидев сфотошопленные снимки. На них изображена с лишними килограммами якобы артистка.

«Все очень напряглись – и родители, и мама. Говорит: «Дочь, ты че так поправилась? Я же только тебя видела. Две недели назад в гостях была». Я говорю: «Да нет, мама, я наоборот постройнела еще на 2-3 килограмма!» Она говорит: «Это ужасно, это что такое?» — поделилась певица.

Семенович добавила, что только ее жених Денис Шреер спокойно отреагировал на отретушированные кадры, где певица изображена полной. Возлюбленный исполнительницы заявил, что любит и будет любить ее в любом весе.

В феврале Анну Семенович якобы засняли во время отдыха с Шреером. Певица была запечатлена в леопардовом лифе бикини и черных плавках. Интернет-пользователи обратили внимание на изменившуюся фигуру артистки и предположили, что она ждет ребенка.

Певица заявила, что эти кадры были созданы с помощью искусственного интеллекта. По словам знаменитости, у нее совсем другая фигура и нет такого живота.

Ранее Семенович раскрыла вес груди.
 
Теперь вы знаете
Всевластный Папа и чистилище: чем католицизм отличается от православия. Объясняем простыми словами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!