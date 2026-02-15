Мать Семенович заплакала, увидев «потолстевшую» дочь

Певица Анна Семенович призналась, что она вместе с матерью расстроилась из-за слухов о лишних килограммах. Ее слова передает Telegram-канал «Звездач».

По словам Семенович, она и мать расплакались, увидев сфотошопленные снимки. На них изображена с лишними килограммами якобы артистка.

«Все очень напряглись – и родители, и мама. Говорит: «Дочь, ты че так поправилась? Я же только тебя видела. Две недели назад в гостях была». Я говорю: «Да нет, мама, я наоборот постройнела еще на 2-3 килограмма!» Она говорит: «Это ужасно, это что такое?» — поделилась певица.

Семенович добавила, что только ее жених Денис Шреер спокойно отреагировал на отретушированные кадры, где певица изображена полной. Возлюбленный исполнительницы заявил, что любит и будет любить ее в любом весе.

В феврале Анну Семенович якобы засняли во время отдыха с Шреером. Певица была запечатлена в леопардовом лифе бикини и черных плавках. Интернет-пользователи обратили внимание на изменившуюся фигуру артистки и предположили, что она ждет ребенка.

Певица заявила, что эти кадры были созданы с помощью искусственного интеллекта. По словам знаменитости, у нее совсем другая фигура и нет такого живота.

Ранее Семенович раскрыла вес груди.