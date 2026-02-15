Размер шрифта
Сийярто обвинил Украину в блокировке поставок нефти в Венгрию

Сийярто: Украина блокирует поставки нефти из России в Венгрию
Global Look Press

Украина блокирует поставки нефти из России в Венгрию по трубопроводу «Дружба». Об этом в эфире радиостанции Kossuth заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

По его словам, в результате недавних ударов нефтепровод не был поврежден.

«Технически он готов возобновить поставки. Таким образом, есть только политическая причина для препятствий в его работе», — сказал Сийярто.

13 февраля Сийярто заявил, что Украина заблокировала поставки российской нефти в его страну через трубопровод «Дружба», чтобы создать трудности для венгерского правительства накануне парламентских выборов.

26 января Совет Евросоюза официально утвердил полный запрет на поставки российского газа в ЕС с 1 января 2027 года. К 1 марта европейские страны должны подготовить «национальные планы по диверсификации импорта газа». К концу 2027 года Еврокомиссия планирует предложить законопроект о поэтапном прекращении импорта российской нефти. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Орбан назвал Украину врагом Венгрии.
 
