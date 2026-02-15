Размер шрифта
Пытавшемуся сбежать экс-министру энергетики Украины предъявят обвинение

Экс-главе Минэнерго Украины Галущенко готовятся предъявить обвинения
Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывшему министру энергетики Украины Герману Галущенко, который пытался сбежать за границу, предъявят обвинение. Об этом сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По его словам, экс-министра во время пересечения госграницы задержали детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). В публикации отмечается, что ведомство действовало в рамках дела по масштабной коррупционной схеме в сфере энергетики.

15 февраля издание «Украинская правда» со ссылкой на источники сообщило о задержании Германа Галущенко при попытке уехать из страны. Представители НАБУ в своем Telegram-канале официально подтвердили задержание экс-министра.

Галущенко занимал пост министра энергетики с 2021 по 2025 год. Затем он несколько месяцев возглавлял минюст Украины, пока не был уволен из-за причастности к крупной коррупционной схеме в сфере энергетики бизнесмена и «кошелька» президента Украины Тимура Миндича. За отставку Галущенко проголосовали 323 депутата Верховной рады.

Ранее стало известно об «удивлении» Зеленского из-за масштабов коррупции на Украине.
 
