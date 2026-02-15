Размер шрифта
Ученые выяснили, какое явление изменило тектонические плиты Земли

GRL: самое масштабное извержение на Земле изменило тектонические плиты
Marco di Marco/AP

Ученые из Университет науки Окаямы выяснили, что формирование подводного плато Онтонг-Ява около 120 млн лет назад сопровождалось глубокой перестройкой океанической коры: магма не только изливалась на поверхность, но и пронизывала литосферу, изменяя ее структуру и химический состав. Результаты исследования опубликованы в журнале Geophysical Research Letters (GRL).

Плато Онтонг-Ява — крупнейшее вулканическое образование на Земле, скрытое под водами Тихого океана. Его площадь превышает размеры Гренландии. Считается, что оно сформировалось в результате подъема гигантского мантийного плюма — потока горячего вещества из глубин планеты, который также связывают с глобальными климатическими изменениями того времени.

Чтобы выяснить, как именно извержение повлияло на строение коры, исследователи использовали донные сейсмометры — эти сейсмические станции используются для регистрации колебаний на дне океанов, морей и водоемов. Анализ распространения высокочастотных волн показал аномалию: под плато один тип волн быстро затухал и двигался медленнее ожидаемого.

Моделирование продемонстрировало, что океаническая плита в этом районе имеет сложную структуру. Слои осадочных пород и лавы прорезаны многочисленными вертикальными дайками — застывшими каналами магмы. Это указывает на то, что расплав не ограничился поверхностными излияниями, а активно проникал внутрь плиты, делая ее более неоднородной.

По словам авторов, такие процессы показывают, как глубинная магма способна радикально менять строение литосферы во время крупнейших вулканических событий в истории Земли.

Ранее вулкан Шивелуч на Камчатке вновь выбросил столб пепла на несколько километров.
 
