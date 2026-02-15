На Урале снег с горки сошел на катавшихся на тюбинге школьников

В Свердловской области при сходе снега с горки накрыло двух детей

В Свердловской области двое мальчиков получили несовместимые с жизнью травмы при сходе снега. Об этом сообщает в Telegram-канале региональная прокуратура.

В ведомстве рассказали, что инцидент произошел в Шалинском районе. Дети восьми и девяти лет приехали в гости к бабушкам в село Сылва. Около 11:00 (9:00 мск) мальчики пошли кататься с горки на тюбинге.

«При скатывании произошел сход снега с горки, которым накрыло детей», — заявили в прокуратуре.

В посте говорится, что одна из бабушек через некоторое отправилась проверить, где внук. Сосед помог ей найти тюбинг. Затем в снегу обнаружили школьников.

Накануне пятерых детей завалило снегом, сошедшим с крыши хоккейного корта в Лянторе (ХМАО). Их откапывали прохожие, сотрудники комплекса и спасатели.

12-летний школьник не выжил, несмотря на попытки медиков спасти его, еще один пострадал. Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности. СМИ писали, что дети били по стенам здания, провоцируя сход небольших снежных пластов, и кидали камни в крышу.

