Бывшая жена внука Пугачевой отметила 14 февраля с новым возлюбленным

Бывшая жена Никиты Преснякова, модель Алена Краснова, в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) показала своего нового возлюбленного.

Краснова поделилась публикациями с празднования Дня всех влюбленных. Модель посетила ресторан вместе со своим новым ухажером. Мужчина подарил знаменитости букет красных роз.

19 августа Никита Пресняков объявил о расставании с Аленой Красновой после восьми лет брака. Внук Пугачевой написал, что они решили развестись из-за расхождения во взглядах «на жизнь и будущее».

Никита Пресняков и Алена Краснова переехали в США в сентябре 2022 года после объявления частичной мобилизации. В феврале 2023 года стало известно, что музыкант принял псевдоним Nick Pres и начал заниматься клипмейкингом.

В ноябре Пресняков рассказал, что пока не планирует приезжать в Россию. По словам артиста, он навестит родину «рано или поздно». На данный момент музыкант занимается развитием своей карьеры. Артист с утра до вечера занят работой.

Пресняков добавил, что устал от постоянного внимания журналистов к нему и его семье.

Ранее разведенный внук Пугачевой сгенерировал себе возлюбленную.