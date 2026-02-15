78.ru: за рулем Porsche, протаранившей ограду в Петербурге, был молодой геймер

За рулем автомобиля Porsche Cayenn, в аварии с которым пострадали четыре человека, был молодой геймер. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Предварительно, за рулем машины был 19-летний юноша, который приходится другом сыну владелицы автомобиля — женщина отказалась комментировать случившееся. Молодой человек учится в колледже, увлекается видеоиграми и часто играет по ночам. Отмечается, что он мало общается с родителями и редко пьет спиртное.

Инцидент произошел 15 февраля. Предварительно, водитель Porsche Cayenn отмечал вместе со своими друзьями-ровесниками день рождения. Юноша, пытаясь скрыться от полиции, не справился с управлением и машина влетела в ограду Летнего сада — пострадали четверо пассажиров, включая несовершеннолетнюю девушку.

