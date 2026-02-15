«Слова негодяя и предателя»: в Госдуме ответили Зеленскому, оскорбившему Орбана

Заявление президента Украины Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана «мерзкое». Так прокомментировал слова украинского лидера депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости.

«Слова выскочки Зеленского вызывают лишь негодование. Они мерзкие. Это слова обреченного негодяя, предателя и преступника, которому нечего терять», — выразил свою точку зрения парламентарий.

По мнению Шеремета, Зеленский в очередной раз доказал, что является случайным человеком в политике и не имеет право говорить от имени украинского народа и представлять Украину на международной арене. Депутат подчеркнул, что Зеленский продолжает издеваться над людьми, которые думают о мире и заняли здравомыслящую позицию.

«Зеленский боится Орбана. Премьер-министр Венгрии говорит киевскому диктатору правду в глаза, а это его раздражает и напрягает», — добавил собеседник агентства.

14 февраля Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, хамски высказался в адрес Виктора Орбана, отметив, что премьер Венгрии якобы думает о росте своего живота, а не об усилении армии.

Ранее Орбан ответил на оскорбления Зеленского.