На подлете к Москве сбит четвертый дрон

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил на канале в мессенджере Max о ликвидации еще одного БПЛА противника, летевшего к столице.

По словам градоначальника, специалисты экстренных служб прибыли туда, где упали обломки дрона. Это четвертый беспилотник, который силы ПВО (противовоздушной обороны) нейтрализовали на подлете к столице. Первые два были ликвидированы в 12:40, еще один — в 12:50.

До этого российское министерство обороны заявило, что средства ПВО за четыре часа уничтожили над четырьмя регионами страны более 100 беспилотников Вооруженных сил Украины самолетного типа. Налеты вражеских дронов произошли в период с 9:00 до 13:00. БПЛА были уничтожены в Брянской, Калужской и Тульской областях, а также в Московском регионе. Три беспилотника пытались атаковать российскую столицу.

