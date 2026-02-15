Размер шрифта
Два города в Одесской области частично остались без электричества

Черноморск и Одесса частично обесточены из-за аварии
Yan Dobronosov/Reuters

Черноморск и Одесса частично обесточены из-за аварийной ситуации. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

По его словам, ночью на оборудовании одной из энергетических компаний в регионе произошла аварийная ситуация.

Из-за этого временно без электроснабжения остались некоторые объекты критической инфраструктуры и часть потребителей, написал Кипер.

В ночь на 15 февраля украинское издание «Страна.ua» написало, что в Одессе произошли взрывы. Данные онлайн-карт министерства цифровой трансформации страны свидетельствуют о том, что в тот момент в Одесской области не действовала воздушная тревога.

13 февраля Одесская область оказалась частично обесточена после ночных прилетов. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко провела ежедневное совещание и вечером заявила, что без света остались более 130 тыс. абонентов. При этом объекты критической инфраструктуры удалось подключить к сети, подчеркнула она.

Ранее в Одесской области зафиксировали повреждение крупной электроподстанции.
 
