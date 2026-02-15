Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

В МИД Исландии заявили о желании как можно скорее вступить в ЕС

МИД Исландии: необходимо как можно скорее провести референдум о вступлении в ЕС
Shutterstock/FOTODOM

Глава МИД Исландии Торгердюр Катрин Гюннарсдоуттир заявила в интервью агентству Reuters о необходимости как можно скорее провести референдум о вступлении страны в ЕС на фоне изменившейся геополитической обстановки.

По ее словам, референдум должен состояться в 2027 году.

«Я не скрываю, что хотела бы, чтобы этот процесс был ускорен... Для начала этот вопрос должен быть вынесен в исландский парламент. Я надеюсь, что это произойдет как можно раньше», — отметила Гюннарсдоуттир, добавив, что пожелание связано с «совершенно изменившейся геополитической обстановкой».

15 февраля еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос на Мюнхенской конференции по безопасности заявила, что Украина не сможет стать членом Евросоюза в 2027 году из-за существующих внутри блока правил.

По ее словам, вопрос евроинтеграции Украины выходит за пределы стандартной процедуры расширения. Речь идет об «объединении Европы», указала еврокомиссар. Если все сделать правильно, то удастся получить объединенную Европу, сказала Кос, не уточнив, о чем идет речь.

Ранее в Тбилиси увидели готовность ЕС «насадить танками» демократию в Грузии.
 
Теперь вы знаете
Всевластный Папа и чистилище: чем католицизм отличается от православия. Объясняем простыми словами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!