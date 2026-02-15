МИД Исландии: необходимо как можно скорее провести референдум о вступлении в ЕС

Глава МИД Исландии Торгердюр Катрин Гюннарсдоуттир заявила в интервью агентству Reuters о необходимости как можно скорее провести референдум о вступлении страны в ЕС на фоне изменившейся геополитической обстановки.

По ее словам, референдум должен состояться в 2027 году.

«Я не скрываю, что хотела бы, чтобы этот процесс был ускорен... Для начала этот вопрос должен быть вынесен в исландский парламент. Я надеюсь, что это произойдет как можно раньше», — отметила Гюннарсдоуттир, добавив, что пожелание связано с «совершенно изменившейся геополитической обстановкой».

15 февраля еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос на Мюнхенской конференции по безопасности заявила, что Украина не сможет стать членом Евросоюза в 2027 году из-за существующих внутри блока правил.

По ее словам, вопрос евроинтеграции Украины выходит за пределы стандартной процедуры расширения. Речь идет об «объединении Европы», указала еврокомиссар. Если все сделать правильно, то удастся получить объединенную Европу, сказала Кос, не уточнив, о чем идет речь.

Ранее в Тбилиси увидели готовность ЕС «насадить танками» демократию в Грузии.