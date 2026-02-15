Премьер Хорватии обозначил главную угрозу для европейских детей

Пресыщенность детей информацией из интернета является ключевым вызовом для европейских политиков. Об этом на Мюнхенской конференции по безопасности заявил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, трансляция велась на сайте мероприятия.

«Это становится ключевой проблемой: как это повлияет на тех, кто сегодня юны, каково будет их мировоззрение, так рано закормленное таким множеством странной и ненужной информации», — сказал политик в ходе круглого стола «Европейская мечта: защита ключевых ценностей под давлением».

Пленкович рассказал, что становится «главным врагом и злодеем» для своих детей, когда пытается отобрать у них гаджеты. По его словам, сейчас молодежь черпает информацию из интернета, не читает прессу и не слушает радио.

Он подчеркнул, что европейским политикам нужно больше стараться, чтобы «быть голосом правды, фактов, здравомыслия европейских ценностей».

До этого стало известно, что в Европе начнет работать соцсеть W Social с обязательной верификацией по паспорту и фото.

Ранее Прохор Шаляпин призвал ограничить интернет для детей.