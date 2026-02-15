Размер шрифта
Премьер Хорватии обозначил главную угрозу для европейских детей

Пленкович назвал главным вызовом ЕС пресыщенность детей информацией из интернета
andrejplenkovic.hr

Пресыщенность детей информацией из интернета является ключевым вызовом для европейских политиков. Об этом на Мюнхенской конференции по безопасности заявил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, трансляция велась на сайте мероприятия.

«Это становится ключевой проблемой: как это повлияет на тех, кто сегодня юны, каково будет их мировоззрение, так рано закормленное таким множеством странной и ненужной информации», — сказал политик в ходе круглого стола «Европейская мечта: защита ключевых ценностей под давлением».

Пленкович рассказал, что становится «главным врагом и злодеем» для своих детей, когда пытается отобрать у них гаджеты. По его словам, сейчас молодежь черпает информацию из интернета, не читает прессу и не слушает радио.

Он подчеркнул, что европейским политикам нужно больше стараться, чтобы «быть голосом правды, фактов, здравомыслия европейских ценностей».

До этого стало известно, что в Европе начнет работать соцсеть W Social с обязательной верификацией по паспорту и фото.

Ранее Прохор Шаляпин призвал ограничить интернет для детей.
 
