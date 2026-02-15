В российском городе ребенок провалился в открытый люк, заваленный снегом

В Саратове 11-летний ребенок провалился в люк и получил травмы. Об этом сообщает Telegram-канал «Саратов +».

Инцидент произошел на пересечении улиц Ульяновская и Вольская, рядом с магазином «Белая долина». Ребенок провалился в люк глубиной около 2-2,5, который было не видно из-за снега. Малолетнего удалось вытащить из западни без помощи спасателей.

В результате падения ребенок получил ушибы и ссадины спины, копчика и колен. Отмечается, что малолетний сильно испугался.

До этого в Сургуте восьмилетний мальчик упал в канализационный колодец. Ребенка достали оттуда и передали бригаде скорой помощи, его госпитализировали в медицинское учреждение.

Ранее ребенок получил травмы, провалившись в дыру в нижегородском детском центре.